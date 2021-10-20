Машини згоріли вщент, точна кількість жертв невідома: подробиці ДТП на трасі Київ-Одеса (відео)

Постраждалих доправили до лікарні.

Сьогодні, 20 жовтня, на 313 кілометрі автодороги Київ-Одеса сталася ДТП. Зіткнулися два вантажних та три легкових автомобілі. Є жертви та постраждалі.

Про це повідомила пресслужба поліції.

За даними правоохоронців, інцидент стався неподалік селища Любашівка, приблизно о п'ятій годині ранку. На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки та легкова машина. Загинули троє людей, за попередніми даними. Кількість загиблих та їхні особи наразі встановлюються.

До Любашівської центральної районної лікарні з місця аварії доправили 8 постраждалих, зокрема 5 неповнолітніх віком 15 та 16 років. В усіх політравми, забої, переломи, рублені рани.

Обставини події, зазначають у поліції, встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.

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