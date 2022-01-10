Машину розірвало навпіл, а водій загинув: наслідки страшної ДТП в Одеській області 

Автомобіль рухався з вимкненими фарами, кажуть очевидці.
У Білгород-Дністровському сталася смертельна ДТП – легковий автомобіль Daihatsu на величезній швидкості врізався в стовп. Водій загинув.
Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.
ДТП сталася на перехресті вулиць Портова та Незалежності близько п'ятої ранку. Очевидці стверджують, що автомобіль рухався з вимкненими фарами.
"Водій, не впоравшись з керуванням, зачепив бордюр – машина злетіла у повітря та врізалася у стовп, який розірвав авто. Одна частина іномарки залишилася висіти на бетонній споруді, а друга приземлилася на землю приблизно за 10 метрів", – повідомляє "Одеса Info".
Зазначається, що водій помер.
Нагадаємо, у Нерубайському на задньому сидінні розбитої автівки виявили побитим жителя Миколаївської області. Однак врятували його не вдалося.
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