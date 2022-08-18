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Машину розтрощило вщент: в аварії на Вінниччині трагічно загинуло подружжя (відео)

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Машину розтрощило вщент: в аварії на Вінниччині трагічно загинуло подружжя (відео)

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Поблизу села Сосонка Вінницького району в аварії загинуло подружжя. Вони їхали у легковику "ВАЗ", який близько 7 ранку зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

У результаті водій легковика та 31-річна пасажирка загинули на місці. 51-річного водія мікроавтобуса "швидка" доправила до лікарні.

Про це повідомляють у поліції Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, 33-річний водій "ВАЗу" не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes, який рухався головною дорогою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). 

Раніше стало відомо, що у Хмельницькому водій електросамоката потрапив під колеса легковика.

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