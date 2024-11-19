"Машину війни" забезпечують росіяни": Зеленський про колективну відповідальність РФ

Дії окупантів не можна списати лише на силу державних репресій чи пропаганду.

"Машину війни" забезпечують росіяни, а не одна божевільна особа у Кремлі. І відповідальність за це має бути колективною.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ВРУ.

"Єдиний винуватець війни – Росія"

Як наголосив президент, Путін віддав наказ почати війну. Його оточення організовує ведення війни.

"Але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств, але запускають ракети, дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших полонених – військових, цивільних – і забезпечують "машину війни" росіяни", – акцентував Зеленський.

Він наголосив: це не просто одна божевільна особа в Кремлі. Відповідальність Росії має бути колективною.

"Те, що вони роблять, не спишеш тільки на силу державних репресій чи пропаганду. Війна це частина російською культури. Що б не сталося з Росією і росіянами далі, нам потрібен надійний всебічний захист від них", – підсумував президент.

Раніше йшлося про те, що Україна має закінчити цю війну так, аби Путін на нашу територію більше не повернувся. Це наш обов’язок.

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