Машина вигоріла вщент: росіяни атакували волонтерів Червоного Хреста

FPV-дрон РФ влучив у машину Червоного Хреста

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Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Вільнянська Запорізької області. Ворог, зокрема, атакував FPV-дроном автівку загону швидкого реагування Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни атакували машину Червоного Хреста у Вільнянську

Росіяни атакували машину команди Червоного Хреста у Вільнянську.

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«Ворог б’є по цивільних: внаслідок атаки російського FPV-дрона загорівся автомобіль загону швидкого реагування Міжнародного комітету Червоного Хреста», — пише Іван Федоров.

За попередніми даними керівника ОВА, інформація про постраждалих внаслідок інциденту наразі не надходила. На місці події працюють профільні служби.

Російська атака відбулася близько 07:30 ранку. Крім автівки Червоного Хреста, влучання відбулося у пошкоджений дах п’ятиповерхівки.

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Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару дроном по пасажирському поїзду в Запорізькій області. Завдяки завчасному попередженню від моніторингової групи, яка вчасно дала команду на евакуацію, жертв серед пасажирів та залізничників вдалося уникнути.

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За попередніми даними, легке поранення дістала одна з провідниць, їй надають медичну допомогу.

Для евакуації людей оперативно залучили автобуси, якими пасажирів доправлять до Запоріжжя. Через інцидент залізничники посилили заходи безпеки, а рух поїздів у регіоні перебуватиме під максимальним контролем моніторингових груп.

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