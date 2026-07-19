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Машина вигоріла вщент: росіяни атакували волонтерів Червоного Хреста
Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі Запорізької області. Цього разу під удар FPV-дрона потрапила автівка Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Вільнянську.
Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Вільнянська Запорізької області. Ворог, зокрема, атакував FPV-дроном автівку загону швидкого реагування Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Росіяни атакували машину Червоного Хреста у Вільнянську
Росіяни атакували машину команди Червоного Хреста у Вільнянську.
«Ворог б’є по цивільних: внаслідок атаки російського FPV-дрона загорівся автомобіль загону швидкого реагування Міжнародного комітету Червоного Хреста», — пише Іван Федоров.
За попередніми даними керівника ОВА, інформація про постраждалих внаслідок інциденту наразі не надходила. На місці події працюють профільні служби.
Російська атака відбулася близько 07:30 ранку. Крім автівки Червоного Хреста, влучання відбулося у пошкоджений дах п’ятиповерхівки.
Запорізька область: останні новини
Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару дроном по пасажирському поїзду в Запорізькій області. Завдяки завчасному попередженню від моніторингової групи, яка вчасно дала команду на евакуацію, жертв серед пасажирів та залізничників вдалося уникнути.
За попередніми даними, легке поранення дістала одна з провідниць, їй надають медичну допомогу.
Для евакуації людей оперативно залучили автобуси, якими пасажирів доправлять до Запоріжжя. Через інцидент залізничники посилили заходи безпеки, а рух поїздів у регіоні перебуватиме під максимальним контролем моніторингових груп.