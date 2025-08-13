Машиніст "підвозив" ухилянтів в кабіні тепловоза до державного кордону

На Закарпатті ліквідовано схему переправлення ухилянтів / © СБУ

Реклама

На Закарпатті ліквідовано схему переправлення ухилянтів по залізниці

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції повідомили про це 13 серпня.

В Берегово, у Закарпатській області, викрили нову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. У рамках спецоперації на Берегівщині було затримано працівника «Львівської залізниці», який за гроші перевозив ухилянтів.

Реклама

За даними слідства, затриманий, що працював у локомотивному депо Мукачева, брав із чоловіків по 12 тисяч доларів за особу. Він переправляв їх у кабіні машиніста тепловоза за маршрутом Хуст-Королево, аж до самого кордону.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час супроводу чергового клієнта. За матеріалами СБУ залізничнику вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Операція проводилася спільно з Берегівським районним відділом поліції, 27-м прикордонним загоном та Берегівською окружною прокуратурою.

Нагадаємо, величезна група ухилянтів тікала до Словаччини — їх переслідували дроном і зупиняли пострілами. Ухилянти не відреагували на вимогу прикордонного наряду зупинитися, тож військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору.

Реклама

А раніше на Буковині затримали дітей, які допомагали ухилянтам тікати до ЄС. У прикордонному районі затримали чотирьох осіб, серед яких були двоє підлітків 2009 та 2010 років народження.