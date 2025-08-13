- Дата публікації
Машиніст "підвозив" ухилянтів в кабіні тепловоза до державного кордону
Затриманий брав із чоловіків по 12 тисяч доларів за особу.
На Закарпатті ліквідовано схему переправлення ухилянтів по залізниці
Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції повідомили про це 13 серпня.
В Берегово, у Закарпатській області, викрили нову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. У рамках спецоперації на Берегівщині було затримано працівника «Львівської залізниці», який за гроші перевозив ухилянтів.
За даними слідства, затриманий, що працював у локомотивному депо Мукачева, брав із чоловіків по 12 тисяч доларів за особу. Він переправляв їх у кабіні машиніста тепловоза за маршрутом Хуст-Королево, аж до самого кордону.
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час супроводу чергового клієнта. За матеріалами СБУ залізничнику вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.
Операція проводилася спільно з Берегівським районним відділом поліції, 27-м прикордонним загоном та Берегівською окружною прокуратурою.
Нагадаємо, величезна група ухилянтів тікала до Словаччини — їх переслідували дроном і зупиняли пострілами. Ухилянти не відреагували на вимогу прикордонного наряду зупинитися, тож військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору.
А раніше на Буковині затримали дітей, які допомагали ухилянтам тікати до ЄС. У прикордонному районі затримали чотирьох осіб, серед яких були двоє підлітків 2009 та 2010 років народження.