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Машини плавають на дорогах, а цілі вулиці пішли під воду: велике місто України затопило через негоду (відео)
Тим часом синоптики попереджають жителів Києва та області про погіршення погодних умов.
Потужна негода накрила одразу кілька регіонів України.
Про це пишуть користувачі соціальних мереж.
Після інтенсивної зливи вулиці Рівного частково затопило. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, що на окремих ділянках дороги вода майже наполовину накрила автомобілі.
Негода також зачепила Львівську область. Там місцями випав град, про що повідомляють очевидці.
В Укргідрометцентрі попередили, що найближчим часом Київ і Київську область також накриє гроза.
«Через погіршення погодних умов оголошено І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків, сильний дощ і гроза можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб. Також водіїв закликають бути особливо уважними, адже негода може вплинути на безпеку дорожнього руху та призвести до транспортних ускладнень.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі прогнозували хмарну погоду по країні 11 липня. Майже по всій території України вночі пройдуть короткочасні дощі, а в денні години опадів поменшає — вони матимуть локальний характер і пройдуть лише на Закарпатті, в південних і південно-східних регіонах, де подекуди можливі грози.
Однак про повернення спеки повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, в період від 17 до 20 липня стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +28…+33 градусів тепла. Найспекотніше буде в південних областях і на Донбасі, де повітря місцями розжариться до +34…+36 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +15…+22 градуси.