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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2055
Час на прочитання
2 хв

Машини плавають на дорогах, а цілі вулиці пішли під воду: велике місто України затопило через негоду (відео)

Тим часом синоптики попереджають жителів Києва та області про погіршення погодних умов.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Дощ

Дощ / © Unsplash

Потужна негода накрила одразу кілька регіонів України.

Про це пишуть користувачі соціальних мереж.

Після інтенсивної зливи вулиці Рівного частково затопило. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, що на окремих ділянках дороги вода майже наполовину накрила автомобілі.

Наслідки негоди / © Фото з відкритих джерел

Негода також зачепила Львівську область. Там місцями випав град, про що повідомляють очевидці.

Наслідки негоди / © Фото з відкритих джерел

В Укргідрометцентрі попередили, що найближчим часом Київ і Київську область також накриє гроза.

«Через погіршення погодних умов оголошено І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, сильний дощ і гроза можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб. Також водіїв закликають бути особливо уважними, адже негода може вплинути на безпеку дорожнього руху та призвести до транспортних ускладнень.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі прогнозували хмарну погоду по країні 11 липня. Майже по всій території України вночі пройдуть короткочасні дощі, а в денні години опадів поменшає — вони матимуть локальний характер і пройдуть лише на Закарпатті, в південних і південно-східних регіонах, де подекуди можливі грози.

Однак про повернення спеки повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, в період від 17 до 20 липня стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +28…+33 градусів тепла. Найспекотніше буде в південних областях і на Донбасі, де повітря місцями розжариться до +34…+36 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +15…+22 градуси.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2055
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