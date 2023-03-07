Масі Найєм запропонував фінансову винагороду за ім'я розстріляного воїна, щоб вшанувати його пам'ять

Юрист, правозахисник та ветеран бойових дій на Донбасі Масі Найєм запропонував грошову винагороду за ім'я українського військового, якого жорстоко розстріляли росіяни.

Про це він написав у соціальних мережах.

Нагадаємо, що відповідне відео з вбивством українського військового з'явилося 6 березня 2023 року у соціальних мережах.

«1000$ за ім‘я того, кого застрелили росіяни після слів «Слава Україні». З достовірними доказами, що це він. Впевнений, що під цим постом ще долучаться люди. Маємо знати ім‘я. З повагою до того українця», - йдеться у повідомленні.

Пізніше чимало людей в коментарях вирішили додати власні кошти до винагороди. Зокрема, йдеться ще про 2500 $.

Також у коментарях під постом Масі Найєма йдеться про те, що брати кошти за таку інформацію - це лицемірно. Мовляв, треба винагороду за того, хто натиснув на курок і вбив українця.

«Треба складати на майбутній Моссад. І на його вишкіл. Бо дрони то добре, але ми їх будемо шукати ще десятиліттями», - йдеться в коментарях.

«Гроші справді потрібніше тим, хто вижив після катувань, тим, хто чекає на протези», - додають користувачі у соціальній мережі.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорстокий розстріл полоненого воїна ЗСУ. Він вважає, що Україна знайде вбивць героя.

Також знаменитості вшанували пам'ять розстріляного полоненого воїна ЗСУ. Вони вкотре закликали світових лідерів відкрити очі на злочини Росії.

Тим часом "Слуга народу" прохатиме Зеленського про присвоєння розстріляному воїну Героя України. Про це йдеться у заяві фракції "Слуга народу", яку оприлюднив її очільник Давид Арахамія.

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