Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну: що видав цього разу

Це не перше подібне висловлювання підприємця.

Мільярдер Ілон Маск учергове скандалився через публікацію про Україну. Йдеться про буцім-то про наявність "корумпованих українських грошей" у США.

Про це Маск написав у мережі X (Twitter).

"Найбільш маловідома історія у Вашингтоні – це те, скільки корумпованих українських грошей намагається купити вплив. Це був не лише Гантер Байден. Більшість розпалювачів війни проплачені", – написав Сакс.

Цю антиукраїнську тезу охоче підтримав Маск. Він написав "Так".

Раніше Маск зробив нову одіозну заяву про війну в Україні. Мовляв, "тисячі хлопців загинули ні за що".

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