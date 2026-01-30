Маск відповів Федорову щодо блокування Starlink на російських безпілотниках: подробиці

Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Американський мільярдер Ілон Маск відповів на звернення міністра оборони України Михайла Федорова, підтвердивши готовність SpaceX допомагати у розв’язанні проблеми використання терміналів Starlink російськими військовими.

Про це стало відомо з допису Ілона Маска у соцмережі X.

Напередодні міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про успішну комунікацію зі SpaceX. Міноборони оперативно зв’язалося з командою компанії після того, як над українськими містами були зафіксовані російські дрони, оснащені супутниковим зв’язком Starlink.

Реклама

На це Ілон Маск відповів: «Будь ласка».

Допис Ілона Маска у Х. / © скриншот

Що відомо про використання росіянами Starlink

Росія почала використовувати Starlink. «Флеш» також інформував, що використання російськими військами безпілотників зі Starlink створює критичну загрозу для українського тилу. Оскільки це дозволяє ворогу керувати апаратами в режимі реального часу.

Російські військові використовують коня для транспортування активного обладнання. Термінал Starlink був закріплений на спорядженні тварини, яка рухалася поблизу лінії бойового зіткнення.

Міністерство оборони України спільно з компанією SpaceX розпочало роботу над усуненням загрози, пов’язаної з використанням супутникового інтернету Starlink на російських безпілотниках.