Маска зловили на брехні про Starlink: в Україні відповіли на звинувачення мільярдера

Ілон Маск / © Getty Images

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Звинувачення американського мільярдера Ілона Маска в тому, що українські військові нібито порушували правила використання Starlink і застосовували цивільний супутниковий зв’язок для «наступальних ударів дронами», не відповідають технічним можливостям системи в Україні. Українські фахівці з оборонних технологій заявили, що для керування безпілотниками в русі необхідно використовувати військову систему Starshield, тоді як комерційні термінали Starlink мають відповідні обмеження.

Про це заявили колишній позаштатний радник міністра оборони України з питань безпілотників Сергій Стерненко та радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий під позивним «Флеш», у своїх дописах.

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Стерненко наголосив, що під час роботи в Міністерстві оборони був безпосередньо залучений до відповідних процесів і може стверджувати, що звинувачення Маска неправдиві. За його словами, у лютому 2026 року в Україні запровадили систему «білих списків», за якою стаціонарні термінали могли реєструвати як військові, так і цивільні користувачі.

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Водночас для роботи супутникового термінала під час руху його потрібно було внести до спеціального переліку та підключити до військової системи Starshield. Без цього термінали супутникового зв’язку не могли працювати в русі на території України.

«Тобто використовувати саме цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках було технічно неможливо. Усі місії безпілотників, які потребували супутникового зв’язку, могли здійснюватися лише з використанням Starshield», — пояснив Стерненко.

Своєю чергою, Бескрестнов звернув увагу на обмеження швидкості переміщення терміналів Starlink над територією України, зокрема на окупованих Росією територіях. За його словами, від зими 2026 року для них діє обмеження швидкості руху на рівні 70–90 км/год.

Крім того, як зазначив радник президента, Starlink не працює над територією Росії. Це, за його оцінкою, унеможливлює використання комерційної версії системи для далекобійних і середньої дальності ударів українських безпілотників.

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«Таким чином, ми ФІЗИЧНО НЕ МОЖЕМО ВИКОРИСТОВУВАТИ КОМЕРЦІЙНИЙ STARLINK для ударів дипстрайками та мідл страйками», — наголосив Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше Маск заявив, що українські військові нібито використовували комерційний Starlink для «наступальних атак безпілотниками з метою вбивства людей». Американський мільярдер також повідомив, що відповідну «лазівку» закрили минулого тижня, та стверджував, що відключення Starlink призвело б до негайного розвалу українського фронту.

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