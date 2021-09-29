Маскувалися і ретельно планували злочин: у Селідовому зв'язали сторожа і викрали "гордість" комунального підприємства

Маскувалися і ретельно планували злочин: у Селідовому зв'язали сторожа і викрали "гордість" комунального підприємства

Грабіжники забрали дорогий новенький трактор.

У Донецькій області невідомі вдерлися на територію комунального підприємства і поцупили трактор вартістю понад півтора мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Донецькй області.

До поліції Селідового надійшло повідомлення що двоє невідомих проникли на територію комунального підприємства, зв’язали сторожа та викрали з боксу трактор вартістю 1 млн 600 тисяч гривень.

Правоохоронці оперативно розшукали крадіїв. Ними виявилися двоє мешканців селища Курахівка 37 та 33 років.

З'ясувалося, що чоловіки майже місяць ретельно готувались до скоєння злочину.

"Встановлено, що зловмисники чітко розподілили між собою ролі та ретельно готувалися до злочину: відстежували шляхи пересування трактора, слідкували за роботою підприємства, обирали найбільш сприятливі способи проникнення на територію та місце для відстою викраденого транспортного засобу, а маршрути свого руху планували таким чином, щоб уникнути камер відеонагляду. Під час скоєння злочину, аби їх не впізнали, викрадачі використовували засоби маскування", - розповіли у поліції

Викрадений трактор зловмисники транспортували до лісозмузі неподалік селища Гостре. Там його замаскували гіллям. Там же перебував і один із викрадачів, який охороняв викрадений транспортний засіб.

Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від восьми до 12 років.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Харкові після закінчення робочої зміни поліцейські напали на двох перехожих. Копи почали бити чоловіків, повалили на землю та забрали 30 тис. гривень і телефон.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання