Маскувалися під жалобний кортеж: на Закарпатті викрито цинічну схему переправлення ухилянтів (фото)

Після викриття один із переправників спробував наїхати на наряд, а ухилянтам наказав вистрибувати з авто.

На Закарпатті переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками жалобного кортежу, що нібито супроводжував тіло загиблого воїна.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"За $18 тисяч вони планували доправити чоловіків призовного віку до кордону. Для обману вони навіть вивісили прапор на авто", – йдеться у повідомленні.

Порушники маскувалися під траурний кортеж / Фото: Держприкордонслужба України

Після викриття один із переправників спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав вистрибувати з авто. Попри це прикордонники затримали усіх порушників.

Порушники маскувалися під траурний кортеж / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою чоловік раптово "зцілився" від серйозної вади.

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