Маскуються під патріотів: колаборанти під виглядом українських біженців масово тікають до ЄС та США

Після окупації частини території України багато колаборантів, які спершу чекали на "рускій мір", згодом опинилися під виглядом українських патріотів у Польщі, Німеччині, Канаді та США. І таких колишніх "ждунів" там щораз більшає.

Про це з посиланням на власні джерела йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Одним із форпостів (зокрема ідеологічних) для російських окупантів став Донецьк. Проте перед початком повномасштабного вторгнення Росії до України окупанти провели там примусову мобілізацію.

"Тоді були найжорстокіші облави на вулицях і рейди по домівках. Вигребли практично всіх чоловіків, а потім із гвинтівкою Мосіна кинули на фронт. За два з лишком роки війни – дуже багато загиблих, та й життя погіршилося. Так, старим, відверто кажучи, стало трохи краще – російські пенсії вищі за "днрівські", але більшості, працездатному населенню – анітрохи", – поділився співрозмовник OBOZ.UA в окупованому обласному центрі.

З посиланням на джерело в українській розвідці видання пише, що з ТОТ виїжджали навіть дружини з дітьми тих, хто служить у російських окупаційних військах.

"Це найхитріші. Жінки не світилися в соціальних мережах, максимум постили квіточки та привітання зі святами. Тобто їхні проросійські погляди не побачиш. А оскільки жінки залишилися майже без засобів для існування після того, як їхні чоловіки вирушили служити, то і знайшли такий вихід. Однак це невеликий відсоток колаборанток, більшість все ж бояться виїжджати", – каже офіцер.

Ті, хто виїхав з окупованої території, побоюючись проблем, різко перетворилися на патріотів України. І навіть незнання української мови не стало на заваді – в тих же країнах Балтії добре знають, що Крим, Донецька та Луганська області переважно російськомовні.

Доненко очолив "Центр оцінки та моніторингу якості освіти" в Сімферополі / Фото: Радіо Крим

Історія колаборанта з Криму, який тепер мешкає в Канаді

Як приклад, видання розповідає історію кримського зрадника Максима Доненка, який до 2014 року працював у Міністерстві освіти та науки АРК. А коли півострів захопила Росія, то продовжив працювати на окупантів, які довірили йому високу посаду.

Колаборант Максим Доненко / Фото: OBOZ.UA

"Як і багато інших колаборантів, Максим зберіг українські документи. Найімовірніше, саме з ними він і вирушив до Канади під виглядом біженця разом із дружиною та донькою. Тепер вони мешкають у Вінніпегу", – розповідають журналісти.

За словами співрозмовниці видання, в окупованому Мелітополі через близькість міста до зони бойових дій частина місцевих колаборантів зараз готується до переїзду до країн ЄС.

"Виїжджати, зрозуміло, будуть через Росію, але залишатися там не хочуть, щоб не відправили воювати. Адже всі вони отримали паспорти РФ. Деякі не збираються залишатися за кордоном назавжди – планують пересидіти", – каже жінка.

Нагадаємо, Служба безпеки України поблизу Одеси затрималаи жінку, яку підозрюють у співпраці з російською розвідкою та спробі зірвати мобілізацію в Україні. Їй загрожує до 12 років увʼязнення.

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