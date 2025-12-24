Екологічна катастрофа в Одесі: через атаку РФ море залило олією, масово гинуть птахи

Жирна плівка вкрила поверхню моря на пляжах в Одесі / © ТСН

Атаки Росії на порт «Південний» спричинили екологічну катастрофу на Одещині. Через пошкодження резервуарів із соняшниковою олією, у Чорне море ймовірно потрапила значна кількість цього продукту.

Речовина швидко поширилася акваторією, що призвело до масової загибелі птахів та забруднення узбережжя.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Екологічна катастрофа в Одесі

Внаслідок російських ракетно-дронових атак по порту «Південний» на Одещині, де були розташовані резервуари з олією, стався витік рослинної олії у Чорне море.

Через безперервні обстріли протягом перших двох днів фахівці не могли вчасно встановити бонові загородження, через що олійні плями значно поширилися.

Обстріл РФ порту «Південний» на Одещині, де були розташовані резервуари з олією / © Фото із соціальних мереж

«Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково — виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу», — повідомляв очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Зі зміною вітру жирна плівка вкрила поверхню моря на пляжах «Отрада», «Ланжерон» і «Золотий берег».

Наразі міські служби та адміністрація портів проводять ліквідацію наслідків катастрофи. Акваторію порту «Південний» перекрито загородженнями, а для збору олії залучено спеціальні судна та насоси.

Зі зміною вітру жирна плівка вкрила поверхню моря на пляжах Отрада, Ланжерон і Золотий берег / © ТСН

Наслідки для екосистеми

Пропри те, що соняшникова олія є органічною речовиною, що підлягає природному розпаду, екологи визначають цей інцидент як екологічну катастрофу, яка призвела до масової загибелі фауни та критичного забруднення екосистеми.

Найбільше через катастрофу постраждали птахи: через замаслення пір’я вони втрачають здатність злітати й масово гинуть.

На узбережжі було виявлено численні тіла загиблих пернатих, а тих, хто вижив — волонтери та небайдужі мешканці передають на реабілітацію до Одеського зоопарку.

«Отрада» і «Ланжерон» — у масній плівці. На березі — десятки загиблих птахів, переважно пірникоза мала. Причина цього — Росія. РФ системно атакує цивільну інфраструктуру, і все частіше обирає об’єкти, ураження яких може спричинити масштабні екологічні наслідки: порти, термінали, резервуари з пальним чи олією, склади, промислові майданчики. Це не «випадковий побічний ефект» — це прогнозований результат ударів по таких цілях», — наголосив керівник громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський.

За його словами, Одеська затока стала «пасткою для забруднення». Він пояснив, що через її форму олійна плівка не розсіюється, а накопичується біля берега, що спричинить важкі й тривалі наслідки для екосистеми та міста.

Мешканців та гостей Одеси закликають до порятунку птахів

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков звернувся до громадськості та закликав допомогти у порятунку птахів, які опинилися на межі загибелі через екологічну катастрофу.

Попри те, що олія має органічне походження, вона щільно склеює пір’я, миттєво позбавляючи його теплоізоляційних та водовідштовхувальних властивостей. У результаті птахи втрачають здатність літати, різко отримують переохолодження та гинуть від виснаження або холоду.

«Дорогі друзі, ви всі вже знаєте, яка жахлива екологічна катастрофа сталася. Внаслідок ударів РФ стався витік олії та зараз на одеських пляжах дуже багато постраждалих птахів. Деякі з них ще можуть бути врятовані — їх досить велика кількість. Тому прошу вас: якщо бачите на пляжі птаха, який потребує допомоги — кладіть у коробку та везіть до зоопарку», — звернувся до громадськості Біляков.

В Одеському зоопарку фахівці рятують птахів / © ТСН

Він також наголосив, що рятувати птахів треба якомога швидше, адже від оперативності залежить збереження їхнього життя.

Водночас жителів та гостей міста закликають не намагатися самостійно допомогти пернатим, адже це може погіршити їхній стан та викликати додатковий стрес.

Коли може зменшитися масляна плівка на морі

Декан факультету природничих наук НаУКМА Євген Хлобистов в етері телеканалу «КИЇВ24» заявив, що розлив у морі соняшникової олії становить серйозну загрозу для екосистеми.

Він наголосив на необхідності дистанційного зондування, щоб точно визначити джерело та масштаби забруднення.

Водночас Хлобистов пояснив, що швидкість розкладання олії в морській воді залежить від погодних умов і стану моря.

За його словами, якщо море спокійне, без шторму, то навіть невелика кількість розлитої олії буде завдавати більше шкоди.

«Впливає погода перш за все. Чи буде тихе море, чи буде воно штормове. На сьогодні Чорне море відносно спокійне. Тобто, на жаль, навіть невелика кількість олії, яка буде шкодити навколишньому середовищу, буде мати більший негативний ефект», — зазначив фахівець.

Євген Хлобистов додав, що олія капсулюється швидше, ніж, скажімо, нафта, тому упродовж 5-7 днів масляна плівка на морі зменшиться.

