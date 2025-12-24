Маслянисті плями в Одесі: що потрапило у море і чому загинули птахи

Одеса / © Pixabay

Реклама

Масовані російські атаки по портовій інфраструктурі Одеської області призвели до пошкодження резервуарів із соняшниковою олією. Внаслідок розгерметизації місткостей значна кількість рідини потрапила на територію підприємства, а звідти — до акваторії лиману та до Чорного моря.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За словами посадовця, рятувальні служби зіткнулися з серйозними перешкодами у перші дні після удару. Ворог продовжував тероризувати регіон, що унеможливлювало повноцінну роботу фахівців.

Реклама

«Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково — виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу», — зазначив Олег Кіпер.

Попри складні умови та постійні тривоги фахівцям вдалося поетапно встановити захисні бонові загородження, щоб зупинити поширення плям.

«Для недопущення подальшого поширення забруднення силами адміністрації морського порту „Південний“ портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. Акваторію порту Південний тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії», — йдеться у повідомленні.

До збирання олійної плівки з поверхні води залучено спеціальні судна, а на узбережжі працюють додаткові насоси та помпи.

Реклама

В ОВА наголошують, що вилилася саме рослинна олія. Це органічна речовина, яка підлягає природному біологічному розпаду, тож про хімічне отруєння моря нафтопродуктами не йдеться. Втім, інцидент вплинув на місцеву фауну.

«Наразі Одеський зоопарк прийняв на реабілітацію птахів, що постраждали внаслідок потрапляння олії у воду», — повідомив очільник області.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу проводить постійний моніторинг стану води та фіксує збитки, завдані довкіллю війною. Остаточну оцінку масштабу забруднення фахівці нададуть після завершення всіх робіт.

Нагадаємо, в Одесі на узбережжі в районі пляжів Дельфін та Ланжерон було зафіксовано плями, схожі на нафтові, а також було виявлено загиблих птахів. Мешканці повідомляли про стійкий запах масла в повітрі. Очевидці зазначали, що деякі качки, яких викинуло на берег, не могли стояти на лапах, і люди намагалися врятувати тих, які вижили.