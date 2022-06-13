Масний блиск на обличчі літом: як позбутися цієї проблеми

Масний блиск на обличчі влітку - проблема багатьох дівчат. Підвищенне потовиділення та спека погіршують ситуацію та псують зовнішній вигляд. Як прибрати масний блиск з обличчя - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Дівчата з масною та комбінованою шкірою добре знають, що влітку починається нелегка боротьба за її чистоту та повернення природнього блиску. Косметологи стверджують, що такий тип має і свої переваги. Наприклад, на ньому менше утворюються мімічні зморшки. Але від масного блиску в літній період це не рятує.

Які поради дають спеціалісти:

Не поспішайте використовуйте пудру, замість неї краще візміть спеціальні серветки - під товстим шаром пудри шкіра почне працювати в двічі швидше та активніше виробляти масний блиск, а тому дуже скоро у вас з'явиться неприємне відчуття. Краще кожні півгодини використовувати матуючі серветки, які приберуть весь зайвий блиск з обличчя. Однак не варто сильно терти шкіру. Просто прикладіть серветку до проблемної зони і трохи притисніть, щоб вона увібрала в себе жир. Ретельно вивчайте склад косметики, якою ви користуєтесь - навіть якщо у вас дуже масна шкіра, засіб для її очищення не повинен бути надто агресивним. Відмовтеся від тоніків та лосьонів, до складу яких входять лауреат сульфат, лаурилсульфат натрію чи лаурет амонію. Вони сильно зневоднюють шкіру, а тому обличчя дуже швидко знову стане масним. Краще відмовитися від тонального кремі на літній період часу - більшість тональних кремів виготовляють на масній основі, а тому ваше обличчя буде сильніше блищати після їхнього використання. Замість нього краще взяти рідку тональну сироватку, до складу якої входить мінімальна кількість жиру, Також можна на літо придбати тональний крем з матуючим ефектом. Додайте до свого щоденного догляду саліцилову кислоту - хоч це і бюджетний засіб, але він здатний творити справжні чудеса зі шкірою обличчя. Не забудьте перед використанням розвести засіб з водою. Протирати потрібно проблемні зони двічі на день (зранку та ввечері). Вже за кілька днів ви побачите перші результати (пори звузяться, блиск зменшиться).

Також слід звернути увагу, що сальні залози працюють як годинник. Косметологи помітили, що вони проявляються найбільшу активність протягом перших 3 годин після пробудження. А тому саме в цей час краще мати під рукою матуючі серветки чи інші засоби.