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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
4 хв

Масони та теорії змови — чи справді вони керують світом та як діяли в Україні

Масонам закидають теорії змов та прагнення правити світом, а їхні символи зоображують на фасадах будівель та навіть грошах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Масони або "вільні каменярі" є однією з найдавніших і таємних організацій в усьому світі

Масони або «вільні каменярі» є однією з найдавніших і таємних організацій в усьому світі / © Getty Images

Із масонами пов’язують різноманітні теорії змов, міфи про таємничі вбивства та прагнення правити світом. Самі масони стверджують, що століттями вони були і залишаються всього лише клубом за інтересами для впливових людей.

ТСН.ua пише про те, хто такі масони і хто з українців належав до цієї організації.

Хто такі масони

Сама назва походить від французького «масон», тобто «каменяр». Бо все почалось у XIV столітті з гільдій будівельників, які зводили середньовічні собори та замки. Це були справжні професіонали з глибокими знаннями геометрії й архітектури, які пильно тримали секрети ремесла. Звідси й «вільні муляри», так масонів часом називають і сьогодні.

Офіційною датою заснування масонства вважають 24 червня 1717 року. Цього дня 4 лондонські ложі об’єдналися у Велику Ложу, обрали Великого Майстра, а згодом і визнали спільну конституцію. Проте існують й інші версії, згідно з якими організація, начебто, бере свій початок від ордена лицарів-тамплієрів і гільдій каменярів 13 століття.

Масонство потрапило під заборону у всіх комуністичних державах. Лише на Кубі воно змогло не тільки зберегти своє існування, але й успішно розвиватися — здебільшого завдяки участі масонів у революційній діяльності та поваленні режиму Батисти.

Хто з відомих українців належав до масонів

Першим масоном на території України вважається шотландський дворянин Джеймс Френсіс Едвард Кейт. Завдяки його протекції в масони посвячують Григорія Пилиповича Орлика, сина гетьмана у вигнанні, і майбутнього гетьмана Кирила Розумовського.

Одна з перших українських лож з’являється в Могильові-Подільському 1776 року.

В Україні найбільш екстравагантні версії записують у масонські ложі ледь не усю національну еліту XVIII-ХІХ століть. Найбільш сміливі припущення вказують, що до числа масонів входив Юрій Немирич — працівник канцелярії Івана Виговського в часи гетьманування Богдана Хмельницького.

Юрій Немирич. Фото: Клуб спадкоємцiв шляхти i дворянства

Юрій Немирич. Фото: Клуб спадкоємцiв шляхти i дворянства

Серед найвідоміших українських масонів — Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Іван Котляревський та інші.

Масонство в Одесі

На початку XIX століття Одеса була одним із найважливіших центрів масонства в регіоні. У 1817–1822 роках у місті діяли впливові Ложі, серед яких:

  • «Понт Евксинський»

  • «Три царства природи»

  • «Ложа французької та італійської літератури»

Вони відігравали значну роль у розвитку Рішельєвського ліцею, культурного середовища та європейського духу міста. Після заборони 1822 року масонський рух продовжував існувати непублічно.

У XXI столітті масонство в Одесі було відроджене, зокрема через Достойну Ложу «Pontus Euxinus» №18, яка продовжує історичну традицію братства.

Один із знаків масонів / © Getty Images

Один із знаків масонів / © Getty Images

Що означають найвідоміші емблеми, символи та знаки масонів

Щодо масонських символів існує стільки тлумачень, що інколи вони самі лиш руками розводять. Тож зберемо коротко найвідоміші:

Циркуль і косинець

  • Косинець символізує мораль і чесність, циркуль — самоконтроль. Разом — жити чесно й гідно.

Літера G

  • Часто стоїть посередині цього знаку. Тлумачень кілька — «God» (Бог), «Geometry» (геометрія) або «Gnosis» (знання, мудрість).

Всевидяче око

  • Те саме, що дивиться з Івано-франківської Вірменської церкви чи з американської доларової купюри. Означає, що Великий Архітектор Всесвіту (Бог) бачить кожен крок людини. До речі, цей символ був популярний і в християнській іконографії Ренесансу.

Фартух

  • Зовні нагадує робочий фартук каменяра, звідти й прийшов. Для масона це символ праці над собою й честі бути частиною братства.

Сонце й Місяць

  • Дві протилежні, але доповнюючі один одного сили. Символ Бога або керівництва над природою.

Колони

  • Три колони представляють три головні чесноти — мудрість, силу й красу.

Роль масонів у теоріях таємних змов

Попри оригінальну мирну та світлу філософію, уже декілька століть масони асоціюються з теоріями про таємне управління світом.

Чи є в цьому частка правди? Можливо. Сама концепція масонства не передбачала таємного контролю над глобальними світовими процесами. Але до лож входили надзвичайно впливові люди. Відомо, що протягом століть вони передають традиції і секрети один одному. До кінця невідомо, що це за секрети. Вчені тільки можуть припускати, що вони зберігають, посилаючись на деякі факти в історії.

До речі, всевидяче око — чи не найголовніший провокатор теорій змов. Воно зображене на звороті однодоларової купюри США. Його поява для багатьох людей стала певним доказом того, що саме масони таємно контролюють уряд.

Масонські знаки — це система символів і алегорій

Масонські знаки — це система символів і алегорій

Зазначимо, у США жінки не можуть стати учасниками масонських лож. Але масони з Європи зазвичай приймають у свої кола представників обох статей.

Зв’язок між масонами та гривнею

Свого часу серед українців був справжній переполох, коли НБУ випустив нову 500-гривневу купюру. Справа в тому, що на ній зображено коло, трикутник та око всередині — подібно до знаку масонства. Проте, як виявилось згодом, масони тут ні до чого. Це всього лише зображення авторського малюнку Григорія Сковороди.

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