Масовий наліт БПЛА на Росію: у ГУР розповіли цікаві деталі атаки - ЗМІ

За даними ГУР, атака БПЛА по Росії почалася о 3:30 та тривала декілька годин.

Українська розвідка атакувала у ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт "Шахедів" на Київ напередодні.

Про це повідомляють джерела розвідки для УП.

За даними ГУР, атака БПЛА по Росії почалася о 3:30 та тривала декілька годин - завершилася о 9:20. Близько 35 дронів були випущені по об'єктах Москви та області, а також у Тулі та в Смоленську.

Співрозмовник видання наголошує, що усі ці об'єкти військові або стосуються військового виробництва.

"Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій. Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді", - сказало джерело у ГУР.

Нагадаємо, за даними українських ЗМІ, у ГУР підтвердили причетність до масованої атаки по території РФ вночі 26 листопада.

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