Масова автотроща в Одесі: поліція затримала водія, який збив дитину та пошкодив кілька машин

Масова автотроща в Одесі: поліція затримала водія, який збив дитину та пошкодив кілька машин

Водій легковика виїхав на регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.

В Одесі поліція затримала водія, який збив на пішохідному переході дитину, а тоді врізався у три автівки.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Аварія сталася вчора ввечері на проспекті Небесної сотні. Рухаючись на червоне світло світлофора, 62-річний водій Chevrolet Aveo збив дівчинку та зіткнувся з трьома припаркованими на узбіччі автівками.

Кермувальника освідували на стан алкогольного сп’яніння – медогляд підтвердив, що він перебував за кермом напідпитку.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Нагадаємо, у Костянтинівці водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках.

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