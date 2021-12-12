Масова бійка у Харкові: група чоловіків відлупцювала поліцейських

5 правоохоронців доправили до лікарні після побиття.

У Харкові правоохоронці затримала 7 громадян, які чинили спротив та насильство щодо поліцейських під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба Харківської області.

У Харкові поліція отримала виклик про масову бійку у Київському районі. Правоохоронці, які прибули на виклик, намагалися заспокоїти групу людей, але й самі стали жертвами нападу.

"На місці події перебувала група осіб, які чинили спротив поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців. П’ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні. Слідчим Харківського РУП №1 відкрито кримінальне провадження ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

В результаті правоохоронці затримали 7 громадян віком від 19 до 50 років. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що в одному з клубів Житомира сталася бійка, яка закінчилася стріляниною.

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