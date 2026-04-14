Масова демобілізація в Україні: Веніславський повідомив про ключові зміни для військових

Нові правила служби в ЗСУ

У Верховній Раді заявляють, що питання масової демобілізації наразі не стоїть на порядку денному, однак уряд і Міноборони працюють над змінами в системі військової служби. Йдеться про запровадження строкових контрактів, які передбачатимуть чіткіші умови служби та можливість відпочинку після завершення визначеного терміну.

Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, в Раді очікують від Міністерства оборони комплексного законопроєкту, який має зменшити напруженість у військових підрозділах та врегулювати механізм укладення контрактів.

Нові контракти — що відомо

Передбачається, що військовослужбовці зможуть підписувати контракти на 2–5 років, після чого матимуть право на визначений період відпочинку поза службою. Водночас у парламенті наголошують: про масове звільнення зі Збройних сил під час війни наразі не йдеться.

Веніславський також підкреслив, що ідея встановлення фіксованих термінів служби напряму пов’язана з мобілізаційними процесами та безпековою ситуацією. На його думку, механічне обмеження строків без посилення мобілізації є неможливим.

Він зазначив, що в умовах активного нарощування російських військ будь-які популістські заяви щодо швидкого звільнення військових зі служби є недоречними. Натомість, на його думку, прозора контрактна система могла б зробити службу прогнозованішою та привабливішою для громадян.

«У будь-якому разі ховатися від мобілізації — це тимчасові заходи. А так відслужив за контрактом, якщо буде прогнозований термін служби, тоді це буде абсолютно інша психологічна та морально-політична ситуація», — сказав він.

Тим часом працівники ТЦК можуть отримати індивідуальні номери на формі, які заборонено приховувати.