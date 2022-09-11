Масова ДТП на Черкащині: двоє водіїв померли у лікарні (фото)

Дві вантажівки та легковик зіткнулися неподалік села Ребедайлівка.

ДТП сталася на 227 км траси Н-01 зі сполученням "Київ – Знам’янка".

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Попередньо поліцейські встановили, що 38-річний кермувальник автомобіля Hyundai виконував обгін вантажного автомобіля MAN та здійснив зіткнення із вантажівкою Scania, під керуванням 23-річного водія.

Після чого сталося ще зіткнення з автомобілем MAN. Одна вантажівка та легковий автомобіль опинилися в кюветі.

Фото: Національна поліція України

Внаслідок ДТП 34-річний водій вантажівки MAN та 38-річний кермувальник автомобіля Hyundai отримали тяжкі тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні.

Наразі слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області сталася фатальна ДТП: батько вбив свого 10-річного сина.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

Читайте також: