Масова ДТП на Черкащині: двоє водіїв померли у лікарні (фото)

Дві вантажівки та легковик зіткнулися неподалік села Ребедайлівка.
ДТП сталася на 227 км траси Н-01 зі сполученням "Київ – Знам’янка".
Про це повідомили у поліції Черкаської області.
Попередньо поліцейські встановили, що 38-річний кермувальник автомобіля Hyundai виконував обгін вантажного автомобіля MAN та здійснив зіткнення із вантажівкою Scania, під керуванням 23-річного водія.
Після чого сталося ще зіткнення з автомобілем MAN. Одна вантажівка та легковий автомобіль опинилися в кюветі.
Внаслідок ДТП 34-річний водій вантажівки MAN та 38-річний кермувальник автомобіля Hyundai отримали тяжкі тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні.
Наразі слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області сталася фатальна ДТП: батько вбив свого 10-річного сина.
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