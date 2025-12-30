Масова евакуація на Дніпропетровщині: жителів 45 сіл закликають терміново виїхати

Евакуація (ілюстративне фото) / © Getty Images

На Дніпропетровщині розпочалася обов’язкова евакуація цивільного населення з низки населених пунктів Синельниківського району. Все через посилення загрози для життя внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомили у Покровській територіальній громаді.

За офіційним повідомленням громади, процес триватиме 30 днів, починаючи з 29 грудня 2025 року.

Хто підлягає евакуації?

До переліку увійшло селище Покровське та ще 44 села, серед яких: Андріївка, Богодарівка, Братське, Вербове, Вишневе, Відрадне, Вільне, Вовче, Гай, Гапоно-Мечетне, Герасимівка, Данилівка, Діброва, Добропасове, Єгорівка, Зелена Долина, Киричкове, Цегельне, Коломійці, Кривобокове, Левадне, Малинівка, Маяк, Мечетне, Нечаївка, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Олексіївка, Орли, Остапівське, Отрішки, Злагода, Петриків, Писанці, Піщане, Привілля, Радісне, Скотувате, Солоне, Старокасянівське, Тихе, Христофорівка, Чорненкове.

«Нагадуємо, наразі громада віднесена до зони активних бойових дій і перебування на її території становить загрозу для здоров’я та життя громадян. Повідомляємо, що після закінчення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних (зокрема доглядових) та адміністративних послуг. Крім того буде припинено надання певних комунальних послуг. Наголошуємо, що вся допомога з евакуації надається безкоштовно!», — зазначили у територіальній громаді.

Куди звертатися по допомогу?

Транзитним пунктом евакуації визначено село Волоське (Дніпровський район). Жителі можуть скористатися наступними контактами для отримання допомоги:

Гаряча лінія області: 0-800-336-085

Гуманітарна місія «Проліска»: 095-601-54-17

ГО «Десяте квітня»: 0-800-33-28-58, 063-528-48-89

БФ «Роккада»: 067-120-92-03

БФ «Діти нового покоління»: 068-980-07-09

Поліція: 102

Як зазначили у громаді, також по допомогу можна звертатися до старост округів або виконавчого комітету Покровської селищної ради.

Нагадаємо, на Раді оборони ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію мешканців 14 прикордонних сіл Чернігівської області. Йдеться про населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад.

