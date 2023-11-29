Масова морська аварія: у Керчинській протоці зіштовхнулося три кораблі

Відразу три кораблі зіштовхнулися одне з одним під час мегашторму в Криму.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Гігантські хвилі збили в одну купу три судна: "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" та "Кавказ-5".

Раніше стало відомо, що судно "Матрос Шевченка" знялося з якоря в порту "Кавказ" і спробувало вийти у відкрите море. Але через сильні пориви вітру його навалило на "Матрос Позинич", яке не змогло уникнути удару, і разом їх понесло на теплохід "Кавказ-5".

Нагадаємо, що у Севастополі заграва освітила небо.

Додамо, що раніше у тимчасово окупованому Криму негода зіграла проти окупантів. Так, фортифікаційні споруди, які росіяни побудували на пляжах півострова, змило водою.

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