Масова обов'язкова мобілізація жінок: волонтерка Берлінська висловилася про непопулярне рішення

Таке непопулярне рішення, як масова й обов'язкова мобілізація жінок під час війни, має бути ухвалено, адже це необхідно для збереження України.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв'ю очільниці волонтерського проєкту “Victory drones” Марії Берлінської спецкореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Розумію, що це непопулярне рішення. Розумію, що і я підпадатиму під мобілізацію. Я колись пішла добровільно, і дуже багато моїх посесетер пішли. Вже багато з них загинули. Нам треба обирати, адже ми хочемо, щоб наше плем'я вижило. Я не вважаю, що життя чоловіків коштує менше, ніж наше з тобою", – сказала волонтерка.

Вона зазначила, що українські жінки мають так звані привілеї, адже можуть поїхати з країни під час війни, а також не долучатися до допомоги.

"Проте ми маємо зберігати своїх чоловіків, тому або ми мобілізуємо жінок, або нам доведеться здатися. Ми хочемо жити за законами "руского міра", де вся країна буде в братських могилах?.. Не хочемо. А я точно знаю, що "рускій мір" – це не лише про триколор, який може висіти над Києвом. Вони займатимуться масовими вбивствами", – сказала Берлінська.

Вона порадила відкинути іллюзії та підготуватися до оборони країни.

"Якщо вам недостатньо стертих у попіл Маріуполя, Авдіївки, Бахмута та інших міст, то треба включатися в реальність. Я не хочу, щоб жінки воювали, не хочу, щоб чоловіки воювали, але я точно знаю, що єдиний спосіб встояти – підготувати все суспільство до війни: і чоловіків, і жінок", – сказала вона.

Зазначимо, що екскомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж не виключає мобілізації жінок в Україні.

Нагадаємо, раніше Марія Берлінська зазначала, що Україна зараз уже технологічно програє Росії у війні дронів, хоча раніше мала беззаперечну перевагу у використанні БпЛА.

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