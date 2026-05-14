Масова сутичка із поліцією в Одесі: натовп перешкоджав затриманню хлопця в СЗЧ

Скандальне затримання в Одесі: поліція звітує про СЗЧівця, очевидці — про побиття

В Одесі стався конфлікт між поліцейськими, які хотіли затримати військового-СЗЧ, і місцевими, які не давали цього зробити.

Відео сутички поширили місцеві пабліки.

«Чоловіка заламали і кинули в машину без розпізнавальних знаків поліцейські, які співпрацюють з ТЦК Люди перекрили дорогу машині, поліція стягнула 20 людей, включаючи патрульних і ТОР, також приїхали ТЦК», — розповіли в одному з одеських пабліків.

Зазначається, що поліцейським розбили машину та бодікамеру.

В іншому пабліку — Одеса. Інфо — повідомляють, що поліцейські нібито силою затримали 21-річного хлопця. За нього заступилися дівчина і, ймовірно, неповнолітній хлопець.

«Під час сутички поліція застосувала газовий балончик проти дівчини, а хлопець, намагаючись перешкодити затриманню, розбив скло службового авто. Очевидці пишуть, що його також затримали», — йдеться у повідомленні.

Видання «Думська» пише, що конфлікт почався з того, що хлопця заштовхали в машину, а його 19-річну знайому обприскали газом.

У виданні стверджують, що молодого чоловіка били. Він працює вантажником у місцевому овочевому кіоску. Ймовірно, йому 21 рік. Дії правоохоронців викликали обурення перехожих, і машину, в якій перебував затриманий, оточили місцеві жителі.

Дата публікації 21:27, 14.05.26

Що розповіли у поліції

Поліція Одеської області розповідає, що під час перевірки документів у перехожого чоловіка зʼясували, що він перебуває в розшуку, як СЗЧівець. Під час спроби поліцейських затримати громадянина для подальшої передачі представникам Військової служби правопорядку в ситуацію втрутилися перехожі.

Громадяни почали блокувати рух авто поліції та перешкоджати діям правоохоронців. Один із присутніх молодиків, використовуючи металевий ланцюг, пошкодив службовий автомобіль поліції.

На місце події прибули додаткові екіпажі патрульної поліції, співробітники підрозділу ТОР та слідчо-оперативна група.

Декількох найактивніших учасників інциденту доставлено до відділку поліції для надання пояснень. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до сутички.

