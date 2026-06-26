Масова втеча з Криму: Керченський міст паралізований, майже 2 тис. авто застрягли у черзі

Керченський міст. / © Associated Press

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На Керченському мосту — на виїзд із тимчасово анексованого Криму утворилася величезна черга, у якій майже 2 тис. автомобілів.

Про це свідчать дані OSINT-аналізу ASTRA.

Відео очевидців з Керчі, свідчать, що біля під’їздів до мост багатокілометрові затори з автомобілів, які намагаються виїхати до РФ. За даними аналітиків, напередодні увечері затор розтягнувся на 15 км.

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Затор у напрямку виїзду із Криму. / © ASTRA

За даними ресурсу «КРИМСЬКИЙ МІСТ: оперативна інформація» у черзі на ручний огляд із боку Керчі перебуває 1800 транспортних засобів. Зазначається, що час очікування становить близько п’яти години.

Окрім того, людям нагадують про правила перевезення рідин: в автомобілі дозволено перевозити до 200 літрів. Йдеться про обсяг понад паливо в баку — зокрема бензин і дизель у каністрах, а також воду та інші не заборонені рідини.

Зауважимо, що цієї ночі тимчасово перекривали рух Кримським мостом. Обмеження діяли від 23:50 до 06:00.

Ситуація в Криму

Видання The Hill пише про те, що втрата Криму може стати фатальною для режиму диктатора РФ Володимира Путіна. На думку американських аналітиків, становище для окупантів на півострові погіршується через системну кампанію Сил оборони.

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Водночас Economist повідомляє, що поступово Крим перетворюється на «острів» смерті. Поки загарбницька «влада» намагається врятувати туристичний сезон, на півострові зникають пальне та світло, а його жителі втрачають довіру до цієї «влади» та віру в майбутнє.

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