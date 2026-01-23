Масована атака 20 січня: РФ витратила на ракети річний бюджет Калмикії

Удар по Україні 20 січня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 20 січня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу. Серед них: балістичні ракети «Іскандер», гіперзвукова «Циркон», крилаті ракети Х-101, навчальні РМ-48У, а також дрони типів «Герань», «Гарпія» та «Гербера».

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook, загальна вартість використаного озброєння перевищує 131 мільйон доларів США (понад 10,2 млрд рублів).

«Для порівняння, на ці кошти протягом року живе місто Великий Новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету цілих регіонів росії: Калмикії та Ненецького автономного округу», — йдеться у повідомленні.

За таку суму, за даними ГУР, можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів.

«Такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту — минулого року він сягнув 5,6 трлн рублів (70 млрд дол. США), або близько 2,6% ВВП», — зазначає військова розвідка.

У ГУР наголосили, що заради продовження фінансування воєнної машини Москва змушена підвищувати податки й акцизи та скорочувати видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти.

«Попри мирні запевнення кремля та системну кризу в економіці та соціальній сфері, росія продовжує фінансувати геноцидну війну проти українського народу. ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — резюмує військова розвідка.

Нагадаємо, економіст і блогер Сергій Фурса заявив про те, що Росія зараз перебуває у найслабшій позиції, починаючи від 2022 року. І поки триває війна ситуація буде постійно погіршуватись. І всі ці войовничі заяви Путіна, де він знов показав Європі Кузькіну мать і знов поставив на бойове чергування «Орєшнік», не мають вводити в оману