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Масована атака безпілотників на Дніпро: зросла кількість постраждалих (фото наслідків)
Загинули три людини, серед них — дівчина 2008 року народження, 30 людей отримали поранення, зокрема і діти.
Внаслідок масованої атаки безпілотників на Дніпро загинули три людини, серед них — дівчина 2008 року народження. Кількість постраждалих зросла до 30 людей, серед них — діти.
Про це повідомила Національна поліція України.
«У результаті ворожої атаки були пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, навчальні заклади, пошта, адмінбудівля, магазини, друкарня, також потрощені автівки. У помешканнях людей вибито вікна та знищено майно», — йдеться у повідомленні.
Поліція продовжує приймати заяви від постраждалих мешканців.
Також тривають огляди місць обстрілів. Станом на 07:50 до поліції надійшло майже 70 повідомлень про пошкодження майна та руйнування.
Нагадаємо, росіяни завдали ударів по Дніпру безпілотниками пізно ввечері 16 квітня. Внаслідок атаки у місті сталося декілька пожеж, пошкоджені житлові будинки, заклади освіти та культури.