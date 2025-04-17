Масована атака безпілотників на Дніпро: зросла кількість постраждалих (фото наслідків)

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

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Внаслідок масованої атаки безпілотників на Дніпро загинули три людини, серед них — дівчина 2008 року народження. Кількість постраждалих зросла до 30 людей, серед них — діти.

Про це повідомила Національна поліція України.

«У результаті ворожої атаки були пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, навчальні заклади, пошта, адмінбудівля, магазини, друкарня, також потрощені автівки. У помешканнях людей вибито вікна та знищено майно», — йдеться у повідомленні.

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Поліція продовжує приймати заяви від постраждалих мешканців.

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Також тривають огляди місць обстрілів. Станом на 07:50 до поліції надійшло майже 70 повідомлень про пошкодження майна та руйнування.

Нагадаємо, росіяни завдали ударів по Дніпру безпілотниками пізно ввечері 16 квітня. Внаслідок атаки у місті сталося декілька пожеж, пошкоджені житлові будинки, заклади освіти та культури.