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Масована атака БпЛА на Київ, удар по військовій частині у Криму: головні новини ночі 24 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2463
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Масована атака БпЛА на Київ, удар по військовій частині у Криму: головні новини ночі 24 листопада 2023 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 листопада 2023 року: 

  • "Столиця здригається від вибухів": окупанти здійснюють масовану атаку БпЛА на Київ Читати далі –>
  • Байден розповів про причину атаки ХАМАС на Ізраїль Читати далі –>
  • У Криму після удару по військовій частині окупанти цілий день вивозили трупи — АТЕШ Читати далі –>
  • Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>
  • "Психічна атака": офіцер розповів про незвичну тактику росіян під Авдіївкою Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2463
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