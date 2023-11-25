Масована атака БпЛА на Київ, удар по військовій частині у Криму: головні новини ночі 24 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 25 листопада 2023 року:
- "Столиця здригається від вибухів": окупанти здійснюють масовану атаку БпЛА на Київ Читати далі –>
- Байден розповів про причину атаки ХАМАС на Ізраїль Читати далі –>
- У Криму після удару по військовій частині окупанти цілий день вивозили трупи — АТЕШ Читати далі –>
- Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>
- "Психічна атака": офіцер розповів про незвичну тактику росіян під Авдіївкою Читати далі –>
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