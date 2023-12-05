Масована атака БпЛА на Крим, у Сенаті голосуватимуть за допомогу Україні: головні новини ночі 5 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- "Всюди лунають вибухи": в окупованому Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА Читати далі –>
- Єврокомісія розкритикувала польських блокувальників кордону з Україною Читати далі –>
- На Вінниччині пролунав вибух під час повітряної тривоги Читати далі –>
- Зранку у Криму пролунала нова серія вибухів (відео) Читати далі –>
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