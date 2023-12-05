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Масована атака БпЛА на Крим, у Сенаті голосуватимуть за допомогу Україні: головні новини ночі 5 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
499
Час на прочитання
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Масована атака БпЛА на Крим, у Сенаті голосуватимуть за допомогу Україні: головні новини ночі 5 грудня 2023 року

Конгрес США / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

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Дата публікації
Перегляди
499
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