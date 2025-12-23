ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Масована атака БпЛА на Сумщину: під ударом Шосткинщина та Конотопщина

У ніч проти 23 грудня північ Сумської області зазнала масованої атаки російських безпілотників — під ударом опинилася цивільна інфраструктура в кількох громадах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У нічний час російські безпілотники здійснили масовану атаку на північ Сумської області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура на території Шосткинського району, а також зафіксовані влучання у Конотопському районі.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Водночас у низці населених пунктів зафіксовані перебої з електропостачанням.

Наразі відповідні служби працюють на місцях. Інформація щодо масштабів пошкоджень та всіх наслідків ворожої атаки уточнюється.

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie