Масована атака БпЛА на Сумщину: під ударом Шосткинщина та Конотопщина
У ніч проти 23 грудня північ Сумської області зазнала масованої атаки російських безпілотників — під ударом опинилася цивільна інфраструктура в кількох громадах.
У нічний час російські безпілотники здійснили масовану атаку на північ Сумської області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура на території Шосткинського району, а також зафіксовані влучання у Конотопському районі.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Водночас у низці населених пунктів зафіксовані перебої з електропостачанням.
Наразі відповідні служби працюють на місцях. Інформація щодо масштабів пошкоджень та всіх наслідків ворожої атаки уточнюється.