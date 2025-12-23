Масована атака БпЛА на Сумщину: під ударом Шосткинщина та Конотопщина

Дрон / © ТСН.ua

У нічний час російські безпілотники здійснили масовану атаку на північ Сумської області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура на території Шосткинського району, а також зафіксовані влучання у Конотопському районі.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Водночас у низці населених пунктів зафіксовані перебої з електропостачанням.

Наразі відповідні служби працюють на місцях. Інформація щодо масштабів пошкоджень та всіх наслідків ворожої атаки уточнюється.