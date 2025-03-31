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Масована атака БпЛА, Трамп погрожує Зеленському: головні новини ночі 31 березня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 31 березня 2025 року:
Ворог масовано атакував Житомир ударними БпЛА Читати далі –>
Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині — DeepState Читати далі –>
Харків вдруге за ніч атакували БпЛА Читати далі –>
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