Укрaїнa
98
1 хв

Масована атака дронами на Одещину: під ударом Чорноморськ, є перебої зі світлом і водою

Вночі ворог атакував Одещину кількома десятками дронів з Чорного моря.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Кілька десятків ударних безпілотників російські війська спрямували на Одещину з акваторії Чорного моря в ніч проти 31 серпня. Під найбільший удар потрапив Чорноморськ.

У місті спостерігаються проблеми з подачею світла та води. Через атаку частина Білгород-Дністровського району залишилася без електроенергії.

Як повідомили у компанії ДТЕК, зникнення світла спричинила локальна аварія в електромережі. Енергетики вже працюють над її усуненням і відновленням стабільної роботи системи.

Місцевих жителів закликають повідомляти про нові випадки пошкоджень мереж. У регіоні триває робота сил ППО, які збивають ворожі дрони.

Росіяни знову атакують Україну дронами: куди летять безпілотники

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

98
