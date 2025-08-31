Масована атака дронами на Одещину: під ударом Чорноморськ, є перебої зі світлом і водою

Дрон / © ТСН.ua

Кілька десятків ударних безпілотників російські війська спрямували на Одещину з акваторії Чорного моря в ніч проти 31 серпня. Під найбільший удар потрапив Чорноморськ.

У місті спостерігаються проблеми з подачею світла та води. Через атаку частина Білгород-Дністровського району залишилася без електроенергії.

Як повідомили у компанії ДТЕК, зникнення світла спричинила локальна аварія в електромережі. Енергетики вже працюють над її усуненням і відновленням стабільної роботи системи.

Місцевих жителів закликають повідомляти про нові випадки пошкоджень мереж. У регіоні триває робота сил ППО, які збивають ворожі дрони.

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.