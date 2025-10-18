ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
72
1 хв

Масована атака дронами по Чугуєву: місто частково знеструмлене

Російські безпілотники вдарили по Чугуєву понад 10 разів — місто залишилося без світла у більшості мікрорайонів.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 18 жовтня Чугуїв зазнав чергової масованої атаки ворожих дронів-камікадзе.

За словами міської голови Галини Мінаєвої, по місту нанесено більш ніж 10 ударів, унаслідок чого майже всі мікрорайони залишилися без електропостачання.

Енергетичні бригади вже готові розпочати відновлювальні роботи, однак фахівці зможуть повернути місто до живлення лише після того, як вибухотехніки обстежать місця влучань і нададуть дозвіл на безпечний доступ.

«Набираємося терпіння і віримо, що наші спеціалісти знову зроблять неможливе», — зазначила Мінаєва. Вона подякувала всім, хто зараз, ризикуючи життям, виконує професійний обов’язок задля мешканців громади.

