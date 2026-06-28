Масована атака дронів на Чернігівщину: є поранені, пошкоджено лікарню і школу (фото)

Удар по Чернігівщині / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

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Російські окупаційні війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території Чернігівської області. Під ударом опинився як обласний центр, так і прикордонні громади регіону. Внаслідок обстрілів є поранені серед цивільного населення та значні руйнування інфраструктури.

Про наслідки ворожих ударів повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram.

Ситуація у Чернігові: є постраждалі

Вчора ввечері ворог атакував обласний центр. Наразі відомо про трьох постраждалих місцевих мешканців:

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48-річна жінка та 72-річний пенсіонер госпіталізовані до лікарні з уламковими пораненнями;

ще один чоловік отримав травми, проте від госпіталізації відмовився.

У місті зафіксовано пошкодження медичного та освітнього закладів. Крім того, постраждали приватні будинки та щонайменше один автомобіль.

Наслідки удару по Чернігівщині / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Наслідки удару по Чернігівщині / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Наслідки удару по Чернігівщині / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Обстріли громад Чернігівщини

Російські війська активно застосовували як ударні БпЛА типу «Шахед» (у зведеннях позначені як «герань»), так і FPV-дрони для ударів по цивільних об’єктах:

Корюківська громада: внаслідок удару FPV-дрона по одному з сіл пошкоджено житлову оселю. Крім того, вночі у самій Корюківці зафіксовано влучання по території місцевого підприємства.

Семенівка: увечері ворожі FPV-дрони атакували автозаправну станцію.

Ріпкинська громада: по ще одній АЗС окупанти поцілили ударним безпілотником типу «Шахед».

Городня: через атаку баражуючих боєприпасів спалахнула пожежа в житловому будинку.

Удари по енергетиці

Окремою ціллю російських терористів знову стала критична інфраструктура області. За інформацією голови ОВА, протягом доби ворог цілеспрямовано бив по енергообʼєктах на Чернігівщині. Наразі масштаби пошкоджень та хід ліквідації наслідків уточнюються.

Нагадаємо, у неділю вранці, 28 червня, Росія атакує Харків. У Київському районі міста ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку.

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У ніч проти 28 червня у Києві лунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що російські війська завдали удару по столиці балістичними ракетами, які запустили з території Брянської та Курської областей РФ. Влада Києва зазначила, що після атаки у Дарницькому районі виникли пожежі. Голова КМВА Тимур Ткаченко розповів про двох постраждалих, тим часом міський голова стверджує, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

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