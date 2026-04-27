Потужка атака безпілотників на Одесу: є постраждалі

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 27 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. За попередніми даними, щонайменше дев’ятеро людей постраждали.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У кількох районах міста зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено два житлові будинки, будівлю готелю, складські приміщення, а також приватні автомобілі.

На місцях влучань працюють усі профільні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і руйнувань.

Масована атака на Одесу — останні новини

У ніч проти 24 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.

За новими даними, кількість потерпілих зросла до 15 осіб. На жаль, росіяни вбили подружжя похилого віку. Чоловікові та жінці було по 75 років.