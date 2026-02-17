ТСН у соціальних мережах

Масована атака дронів на Суми: постраждало 11 людей

Російські війська протягом кількох годин атакували Суми та область безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Суми під прицілом БпЛА

Суми під прицілом БпЛА / © Кордон.Медіа

У вівторок, 17 лютого, Суми та область зазнали серії російських ударів безпілотниками, є поранені.

Про це передають Сумська обласна військова адміністрація та місцеве видання «Кордон медіа».

Сьогодні після 10 ранку впродовж кількох годин РФ атакувала центр Сум безпілотниками. Частину ворожих дронів збили.

Внаслідок удару пошкоджені багатоквартирні будинки та інші будівлі — вибито сотні вікон, зазнали пошкоджень фасади й покрівлі.

Кількість постраждалих внаслідок атак російських БпЛА зросла до 11. У лікарні залишається 28-річна жінка. Інші лікуються амбулаторно.

Також сьогодні ворог інтенсивно атакував Білопільську громаду на Сумщині. Постраждало четверо цивільних. Двох чоловіків 39 і 52 років госпіталізували. За інформацією «Кордону», це працівники теплопостачальної компанії. Вони саме ліквідовували наслідки попередніх «прильотів», адже через обстріли місто частково було без опалення. Ремонтні роботи через ворожу атаку та загрозу повторних ударів призупинили.

Нагадаємо, що 13 лютого в Сумах росіяни обстріляли дитячу лікарню.

