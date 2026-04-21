Масована атака дронів на Суми: серед чотирьох постраждалих — 17-річна дитина

У Сумах внаслідок нічної ворожої атаки безпілотниками попередньо травмовано чотирьох людей, серед яких — 17-річна дитина. Її, а також двох чоловіків, ушпиталили. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, лікарі продовжують надавати необхідну допомогу постраждалим. Здебільшого йдеться про випадки гострої реакції на стрес. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Також відомо, що внаслідок масованого удару БпЛА у Зарічному районі Сум пошкоджено багатоповерхові будинки, об’єкти інфраструктури та цивільні автомобілі. На місці влучань спалахнула пожежа.

Наслідки російської атаки продовжують уточнювати, профільні служби працюють на місцях ударів.

Раніше ТСН.ua повідомив, що російські війська розпочали активні штурми на різних відтинках фронту в Сумській області. Наразі зафіксовано чотири вклинення ворога вздовж кордону, де тривають складні бої.

Напередодні десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ відбили спробу російського прориву на Сумщині з використанням нестандартної тактики: окупанти намагалися прокрастися через газову трубу та атакували на квадроциклах і мотоциклах. Українські захисники вчасно виявили ворога та завдали йому втрат.

Нагадаємо, російська армія намагається створити буферну зону на Сумщині, вишукуючи слабкі місця в обороні. За даними DeepState на 15 квітня, окупанти просунулися в районах Грабовського та Миропільського, захопивши або проникнувши на територію площею близько 150 кв. км. Сили оборони знають про ці дії, контролюють ситуацію та вживають заходів для стримування ворога.