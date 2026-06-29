Масована атака дронів накрила окупований Крим: вибухи в Севастополі, Керчі та Феодосії

Окупований Крим / © Associated Press

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У ніч проти 29 червня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

За даними очевидців, вибухи пролунали одразу в кількох районах півострова. Зокрема, у Севастополі місцеві жителі повідомляли про «прильоти» в районі Казачої бухти та в селі Орлівка на Північній стороні міста.

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Одночасно вибухи було чути в Бахчисарайському районі. За попередніми даними, там було пошкоджено електропідстанцію поблизу села Некрасівка, що спричинило відключення електроенергії у прилеглих населених пунктах.

Пізніше серію вибухів зафіксували також у Керчі та Феодосії — місцеві мешканці повідомляли про звуки прольоту безпілотників.

Крім того, повідомляється про роботу російської ППО в районі мису Фіолент в окупованому Севастополі.

Раніше повідомлялося, що загроза втрати окупованого Криму може або змусити президента РФ Володимира Путіна погодитися на переговори про завершення війни.

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Ми раніше інформували, що Україна має зосередитися на ізоляції півострова, позбавляючи російські війська можливостей для забезпечення своїх сил.

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