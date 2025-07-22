Масована атака дронів: потужно обстріляли аеродром у Міллерово (відео)

Дрон / © ТСН.ua

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Пізно увечері 21 липня 2025 року в Ростовській області РФ пролунали щонайменше 10–12 вибухів: нальоти невідомих безпілотників були спрямовані на аеродром у місті Міллерово, звідки російські сили регулярно запускають “Шахеди” по території України.

Повітряну тривогу оголосили приблизно о 21:00 за місцевим часом. Через 30 хвилин Telegram-канали повідомляли про звук кількох вибухів, що підтверджується відеокадрами зі спалахами, звуками ППО та пожежами на фоні нічного неба.

Міноборони РФ заявило, що у цьому регіоні було збито 12 безпілотників, частина яких атакувала сам аеродром. Але, як підкреслюють місцеві пабліки, серія ударів не припинилася й тривала понад годину.

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© із соцмереж

© із соцмереж

За повідомленнями російських телеграм‑каналів, Інтернет у регіоні значно постраждав: зв’язок у Міллерово було частково або повністю відключено унаслідок атаки.

На момент публікації офіційна інформація про постраждалих або руйнування не надходила. Місцева влада утримується від коментарів щодо жертв або матеріальних збитків.

Зауважимо, що аеродром Розташований приблизно за 5 км на північний захід від міста, цей військовий аеродром є стратегічним вузлом російської фронтової авіації.

Звідси росіяни регулярно запускають ударні дрони “Шахеди” по українських позиціях на сході та півдні України.

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Нагадаємо, у ніч проти 17 липня українські дрони атакували російський хімзавод у Тульській області, який виробляє аміак, метанол і карбамід — ключові компоненти для вибухівки та ракетного палива.