Масована атака дронів РФ: вибухи пролунали в кількох містах України

Вибухи лунають в українських містах / © Getty Images

Реклама

У ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.

Про це йдеться у повідомленнях місцевої влади та ЗМІ.

Зокрема, повідомляється, що вибухи було чутно у Харкові, Києві, Дніпрі, Кременчуці, Запоріжжі, Полтаві.

Реклама

Влада Києва повідомила, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

У Дніпрі повідомили про перебої зі світлом у деяких районах після атаки безпілотників.

Наразі у повітряному просторі України фіксується близько сотні ворожих БпЛА, переважно у східних та центральних областях.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Реклама

Ми раніше інформували, що моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників у бік Києва.