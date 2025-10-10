ТСН у соціальних мережах

263
1 хв

Масована атака дронів РФ: вибухи пролунали в кількох містах України

Росія здійснює чергову масовану атаку ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи лунають в українських містах

У ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.

Про це йдеться у повідомленнях місцевої влади та ЗМІ.

Зокрема, повідомляється, що вибухи було чутно у Харкові, Києві, Дніпрі, Кременчуці, Запоріжжі, Полтаві.

Влада Києва повідомила, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

У Дніпрі повідомили про перебої зі світлом у деяких районах після атаки безпілотників.

Наразі у повітряному просторі України фіксується близько сотні ворожих БпЛА, переважно у східних та центральних областях.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників у бік Києва.

263
