Масована атака дронів РФ: вибухи пролунали в кількох містах України
Росія здійснює чергову масовану атаку ударними безпілотниками.
У ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.
Про це йдеться у повідомленнях місцевої влади та ЗМІ.
Зокрема, повідомляється, що вибухи було чутно у Харкові, Києві, Дніпрі, Кременчуці, Запоріжжі, Полтаві.
Влада Києва повідомила, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.
У Дніпрі повідомили про перебої зі світлом у деяких районах після атаки безпілотників.
Наразі у повітряному просторі України фіксується близько сотні ворожих БпЛА, переважно у східних та центральних областях.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників у бік Києва.