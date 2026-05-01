Масована атака дронів: Росія випустила по Україні понад 400 безпілотників за пів дня

Доповнено додатковими матеріалами

Росія у п’ятницю, 1 травня, від 08:00 до 15:30, атакувала Україну 409 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами інших типів. Атаки здійснювались із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ Донецьк, Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 250 із них — «Шахеди».

Про це повідомило Командування Повітряних сил у Telegram.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 15:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 388 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Атака триває — у повітряному просторі ворожі безпілотники.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, у квітні Росія встановила рекорд атак по Україні, випустивши протягом квітня понад 6500 далекобійних дронів. Окрім кількості, ворог змінив тактику, дедалі частіше завдаючи ударів по цивільних об’єктах у світлу пору доби.

