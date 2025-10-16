Масована атака на Чернігів та Ніжин: з'явилися кадри наслідків

Чернігівщина 16 жовтня

Армія РФ 16 жовтня масовано атакувала Чернігівщину. Наслідки є у Чернігові та Ніжині.

Про це повідомляє Чернігівська ОВА.

Деталі удару по Чернігівській області

За даними керівника ОВА В’ячеслава Чауса, ввечері 15 жовтня у Ніжині БпЛА влучив у житлову багатоповерхівку.

«Отримали поранення двоє цивільних — чоловік та жінка. Також атакою пошкоджено термінал „Нової пошти“, магазин та відділення служб доставки. Вогнем знищено 2 вантажні та легкове авто. Під ранок — повторна атака на місто, поранено чоловіка», — деталізував він.

Неспокійним видався ранок 16 жовтня для жителів Чернігова. Так, через вибухи пошкоджене одне з підприємств міста. Виникла пожежа.

«Уламки одного з безпілотників впали на присадибну ділянку на околиці міста», — зазначив Чаус.

З мінометів росіяни обстріляли село Семенівської громади. Після удару спалахнув нежитловий будинок.

Протягом доби, додав чиновник, загалом росіяни обстріляли Чернігівську область 59 разів. Під прицілом був 21 населений пункт.

Як повідомлялося, вночі 16 жовтня росіяни вдарили дронами по Ніжину у Чернігівській області. Ворожі БпЛА влучили у:

логістичний об’єкт;

багатоповерховий житловий будинок.

За даними ДСНС, є поранена людина. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби — рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, зранку 16 жовтня у Чернігові пролунала серія вибухів.

«Ворог атакував одне з підприємств міста. Інформація про потерпілих відсутня», — поінформував керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.