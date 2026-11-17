Атака на Дніпро / Ілюстративне фото / © соцмережі

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У Дніпрі внаслідок ранкової російської атаки на приватний сектор і кондитерську фабрику поранення дістали семеро людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Атака на Дніпро 17 листопада: скільки людей дістали поранення

«У лікарні перебувають п’ятеро постраждалих — четверо жінок та один чоловік. Усі вони дістали поранення середньої тяжкості, медики надають їм необхідну допомогу», — повідомив Ганжа.

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За його словами, ще дві жінки, які постраждали внаслідок російської атаки, від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російська армія атакувала Дніпро. Під час повітряної тривоги в місті пролунали потужні вибухи. Повітряну тривогу в Дніпровському районі оголосили о 05:34 через загрозу ракетного удару, а близько 06:55 в обласному центрі було гучно.

Після атаки стало відомо про пошкодження приватного сектору та підприємства. За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, в одному з приватних будинків спалахнула пожежа. Водночас, за повідомленнями кореспондентів «Суспільного», дахи двох приватних осель повністю вигоріли, а в будинках поблизу вибило вікна.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про сімох поранених унаслідок ранкової атаки.

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