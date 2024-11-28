Масована атака на енергетику: в "Укренерго" повідомили, що з системою і відключеннями

Після скасування аварійних відключень світла буде оновлена інформація щодо часу та обсягу застосування погодинних відключень.

Російські війська влаштували чергову, вже 11 від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему України. Були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах.

Про це повідомили в "Укренерго".

Одразу після скасування повітряної тривоги розпочалися аварійно-відновлювальні роботи там, де були пошкоджені енергооб’єкти. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання.

"Під час повітряної тривоги були запроваджені аварійні відключення, які наразі продовжують діяти. Нагадуємо, що під час застосування аварійних – раніше оприлюднені графіки погодинних відключень не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково", – акцентували в "Укренерго"

Водночас залишається високим споживання електроенергії. В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, адже вона продовжує відновлюватись вже після 11 масованих атак.

"Увага! Після скасування аварійних відключень – буде оновлена інформація щодо часу та обсягу застосування погодинних відключень побутових споживачів. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", – йдеться в заяві компанії.

Протягом доби відбуватиметься імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що армія РФ завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України. "Укренерго" терміново застосувало екстрені відключення електроенергії.

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