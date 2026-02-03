Масована атака на енергетику: у Києві та Харкові понад 100 тисяч людей залишилися без тепла

«Пункт незламності» в Києві / © Associated Press

Російська атака 3 лютого паралізувала теплопостачання у найбільших містах України. Зокрема, в Києві та Харкові десятки тисяч родин залишилися без опалення в розпал зими.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Російські війська атакували дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та області, Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини, Сумщини, Вінниччини й інших регіонів. Під ударами опинилися не військові об’єкти, а домівки людей, системи теплопостачання та базові умови для життя цивільного населення.

Опалення в Києві

Унаслідок обстрілів у Києві без опалення залишилися понад 1100 житлових будинків. Найскладніша ситуація — у Дарницькому та Дніпровському районах.

Відновлювальні роботи вже тривають: до ремонтів залучено 1122 фахівців, з яких 554 прибули з інших регіонів та з бригад «Укрзалізниці». Кількість ремонтних бригад планують і надалі збільшувати.

Водночас водопостачання та водовідведення у столиці забезпечені.

Опалення в Харкові та області

Через російську атаку у Харкові теплопостачання тимчасово припинене для 110 тис. абонентів у місті. Ще понад 15 тис. споживачів залишилися без тепла в Лозівському районі області.

У частині населених пунктів регіону об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення.

Відновлювальні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах.

Атаки на ТЕС і ТЕЦ України 3 лютого

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у ніч проти 3 лютого РФ здійснила масовану атаку по енергосистемі восьми областей України. Ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігріву житлових районів. Через удари в умовах екстремальних морозів до -25°C без тепла залишилися сотні тисяч сімей.