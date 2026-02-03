ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

Масована атака на енергетику: у Києві та Харкові понад 100 тисяч людей залишилися без тепла

Столиця та Харківщина стали головними цілями ворожого удару по енергетиці. У Києві до ремонтів залучили фахівців з інших областей, щоб врятувати від замерзання понад тисячу багатоповерхівок.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
«Пункт незламності» в Києві

«Пункт незламності» в Києві / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російська атака 3 лютого паралізувала теплопостачання у найбільших містах України. Зокрема, в Києві та Харкові десятки тисяч родин залишилися без опалення в розпал зими.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Російські війська атакували дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та області, Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини, Сумщини, Вінниччини й інших регіонів. Під ударами опинилися не військові об’єкти, а домівки людей, системи теплопостачання та базові умови для життя цивільного населення.

Опалення в Києві

Унаслідок обстрілів у Києві без опалення залишилися понад 1100 житлових будинків. Найскладніша ситуація — у Дарницькому та Дніпровському районах.

Відновлювальні роботи вже тривають: до ремонтів залучено 1122 фахівців, з яких 554 прибули з інших регіонів та з бригад «Укрзалізниці». Кількість ремонтних бригад планують і надалі збільшувати.

Водночас водопостачання та водовідведення у столиці забезпечені.

Опалення в Харкові та області

Через російську атаку у Харкові теплопостачання тимчасово припинене для 110 тис. абонентів у місті. Ще понад 15 тис. споживачів залишилися без тепла в Лозівському районі області.

У частині населених пунктів регіону об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення.

Відновлювальні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах.

Атаки на ТЕС і ТЕЦ України 3 лютого

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у ніч проти 3 лютого РФ здійснила масовану атаку по енергосистемі восьми областей України. Ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігріву житлових районів. Через удари в умовах екстремальних морозів до -25°C без тепла залишилися сотні тисяч сімей.

Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie