Масована атака на енергетику України: у яких областях скасували графіки та впровадили аварійні відключення

Енергетика

Вночі та вранці 20 січня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на об’єкти української енергосистеми, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок ворожих влучань ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Де запроваджено аварійні відключення

Через пошкодження обладнання та необхідність балансування системи у частині регіонів графіки погодинних відключень, опубліковані раніше, тимчасово не діють. Натомість диспетчерський центр вимушений застосувати аварійні знеструмлення.

Станом на ранок найскладніша ситуація фіксується у таких регіонах: місто Київ та Київська область, Одеська область, Дніпропетровська область, Рівненська область, Харківська область, Сумська область.

Енергетики запевняють, що аварійні обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації. «Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після відбою повітряної тривоги і тривають на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова складова» — наголосили в «Укренерго».

В інших регіонах України продовжують діяти планові заходи обмеження: графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості.

В «Укренерго» констатують, що рівень споживання електроенергії в країні залишається стабільно високим. Станом на 9:30 20 січня він відповідав показникам попереднього дня.

Вчора, 19 січня, добовий максимум споживання був зафіксований у вечірні години. Він був лише на 1,1% нижчим за показник п’ятниці, 16 січня, що пояснюється більшим обсягом примусових обмежень, а не зменшенням потреб споживачів.

Енергетики вкотре звертаються до українців із проханням підтримати систему в цей складний час. В усіх регіонах зберігається необхідність ощадливого використання ресурсів.

«Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, внаслідок нічного масованого обстрілу енергетичної інфраструктури Києва сталося масштабне знеструмлення. Без світла залишилися понад 335 тисяч мешканців столиці через пошкодження мереж та аварійні відключення в різних районах.

Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для близько 162 тисяч домівок, ще майже 173 тисячі споживачів тимчасово залишаються без електрики. Насамперед заживлюють об’єкти критичної інфраструктури, у місті діють екстрені відключення без застосування графіків.