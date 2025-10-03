ТСН у соціальних мережах

Масована атака на енергетику України: з’явилися деталі від Міненерго

Під ворожим ударом 3 жовтня опинилися, зокрема, критичні об’єкти газотранспортної системи України.

Ірина Лаб'як
Пошкодження енергетичної інфраструктури України через російські удари

Пошкодження енергетичної інфраструктури України через російські удари / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Росія у ніч проти 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. Зокрема, під ударом були об’єкти газотранспортної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Міненерго уточнило, що вночі російські війська завдали ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики у кількох областях України. Зокрема, ворог бив по об’єктах газотранспортної інфраструктури.

На місцях працюють рятувальники та енергетики, які намагаються якомога швидше ліквідувати наслідки ворожої атаки та стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, ніч проти 3 жовтня Росія знову здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну, цілячись, зокрема, по енергетичній інфраструктурі. Під ударами ворога опинилися вісім областей: Харківська, Одеська, Сумська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська та Запорізька.

Під час нічної атаки ворог запустив по Україні 416 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 320 російських цілей. Сталося влучання 18 ракет та 78 дронів на 15 локаціях.

